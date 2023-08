Fremantle Highway klaar voor inspectie na voorbereidende acties

Bergingsbedrijven beginnen deze week met de inspectie van de Fremantle Highway, die sinds donderdagmiddag in de Eemshaven ligt. Het in de problemen geraakte vrachtschip is afgelopen weekend toegankelijk gemaakt voor onder anderen de bergers van maritiem dienstverlener Boskalis, dochterbedrijf SMIT Salvage en bergingspartner Multraship. Leendert Muller, managing directeur van Multraship, hoopt dat de bergers later op maandag of dinsdag kunnen starten met de werkzaamheden.