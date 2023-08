Nederlander overleden in Spanje, volgens media door steekincident

Een Nederlandse man is afgelopen weekend overleden in Spanje, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag na berichten in Spaanse media. Volgens Spaanse media zou de man zijn overleden door een steekincident in de Spaanse badplaats Torrevieja, op zo’n 40 kilometer van Alicante. De vermoedelijke dader zou een 48-jarige Finse man zijn, die zelf ook gewond raakte. Ook een Brit liep ernstige verwondingen op.