De schade in Slovenië als gevolg van het noodweer is enorm. Volgens premier Robert Golob is twee derde van Slovenië getroffen door „de ergste natuurramp” in de jonge geschiedenis van het land. De schade komt waarschijnlijk boven de 500 miljoen euro uit, meldt Golob volgens persbureau STA. De politie meldt een vierde dode, nadat vrijdag al drie doden waren gevallen als gevolg van het noodweer, onder wie twee Nederlanders.