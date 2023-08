De klokkenluider die de Panama Papers in 2016 lekte aan de Süddeutsche Zeitung eist 14,5 miljoen euro van de Duitse politie. De Duitse politie zou namelijk een beloning van miljoenen euro’s hebben bemiddeld voor de lekker, die bekendstaat als John Doe omdat hij altijd anoniem is gebleven. Dit is naar voren gekomen uit nieuw vrijgegeven informatie over het wereldwijde belastingontduikingsschandaal.