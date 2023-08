iPhone-maker Foxconn ziet vraag naar elektronica aantrekken

iPhone-producent Foxconn, een van ’s werelds grootste elektronicafabrikanten, voorspelt dat de verkopen in de komende maanden zullen aantrekken na de dip in de eerste helft van dit jaar. Dat lijkt een gunstig teken voor Apple, waarvoor Foxconn veel apparatuur in elkaar zet. Apple zag de omzet afgelopen kwartaal namelijk voor het derde kwartaal op rij dalen. Het gaat om de langste periode van krimp voor het Amerikaanse technoconcern sinds 2016.