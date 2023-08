De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls zegt dat het „niet aan de orde” is dat hij de nieuwe partijleider wil worden van het CDA. Dat bevestigt zijn woordvoerder na berichtgeving hierover in de Gelderlander. „Aan speculeren doe ik niet mee”, zegt hij tegenover de krant over de geruchten dat hij een gooi wil doen naar het partijleiderschap.