Bij de overstromingen in Slovenië zijn twee Nederlanders om het leven gekomen. Dat meldt het Sloveense persagentschap STA. Er is ook sprake van een derde dodelijk slachtoffer uit Slovenië zelf. De precieze doodsoorzaak van de drie slachtoffers is nog niet bekend. Sinds donderdagavond wordt het land, dat erg populair is onder Nederlandse toeristen, getroffen door hevige regenval.