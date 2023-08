Fabrieken in Duitsland hebben in juni onverwacht veel meer bestellingen binnengekregen. Dat is een teken dat de grootste economie van Europa weer stabiel wordt, nadat deze belangrijke handelspartner van Nederland afgelopen winter in een lichte recessie was beland. De fabrieksbestellingen namen in juni met 7 procent toe ten opzichte van een maand eerder, terwijl economen hadden gerekend op een krimp.