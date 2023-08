De 21-jarige vrouw uit Wormer die is opgepakt voor de steekpartij donderdag in een filiaal van de HEMA in de Noord-Hollandse plaats had een winkelverbod voor die winkel. Kort voor het incident, waardoor een medewerkster van de winkel zwaargewond raakte, was de politie al ter plaatse geweest om te assisteren bij de toepassing van het verbod.