Zo’n 6000 bedrijven zijn in 2021 slachtoffer geworden van afpersing met gijzelsoftware, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om het enige jaar waarover het statistiekbureau cijfers heeft over dit onderwerp. CBS-onderzoeker Luuk Hovius kan daarom niet zeggen of aanvallen met gijzelsoftware tegenwoordig vaker voorkomen.