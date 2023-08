Kritiek op alcohol neemt toe, maar pubers mogen vaak toch drankje

Veel pubers van 16 of 17 jaar mogen alcohol drinken van hun ouders, al ligt de wettelijke grens voor het kopen van alcohol alweer bijna een decennium op 18 jaar. Van de ouders met 16- en 17-jarige kinderen die meededen aan een peiling van EenVandaag, staat 56 procent het toe dat hun kind weleens drinkt. Dat percentage is in vijf jaar niet veranderd, terwijl uit dezelfde peiling blijkt dat veel mensen wel in het algemeen kritischer zijn gaan denken over alcohol.