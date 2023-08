Het vrachtschip Fremantle Highway is rond 13.20 uur aangekomen in de Eemshaven. Het schip, dat vorige week ten noorden van Ameland in brand vloog, wordt de Groningse haven binnengesleept en zal over ongeveer een uur aanleggen in de Julianahaven. Enkele tientallen mensen kijken vanaf de dijk en een voetgangersbrug mee.