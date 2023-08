De Zwinstreek is in de race voor erkenning als landschapspark door de Vlaamse regering. Na de zomer wordt bekend of de regio, die deels in België en deels in Zeeuws-Vlaanderen ligt, die status krijgt en daarmee twintig jaar lang een jaarlijkse financiering van ruim 6 ton door de Vlaamse overheid tegemoet kan zien.