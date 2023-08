De totale koolstofuitstoot afkomstig van natuurbranden in Canada is sinds juli dit jaar veel hoger dan ooit eerder in een jaar is gemeten. Het EU-programma Copernicus, dat met satellietmetingen de uitstoot in de gaten houdt, stelt dat de uitstoot momenteel neerkomt op 290 megaton koolstof. Dat is meer dan dubbel zoveel als bij het laatste record in 2014.