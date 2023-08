In de Eemshaven staan donderdagochtend enkele tientallen belangstellenden in afwachting van het uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway. De verwachting is dat het schip rond 13.30 uur aankomt bij de Groningse haven, laat de Veiligheidsregio Groningen weten. De precieze aankomsttijd is sterk afhankelijk van weer, stroming en getij.