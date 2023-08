Netbeheerder TenneT laat het komende jaar alle draden in de hoogspanningsmasten tussen Lelystad en Dronten in Flevoland vervangen. Dat is nodig omdat de kabels over een lengte van 21 kilometer beschadigd raakten bij een grote stroomstoring op 2 september vorig jaar. Sindsdien heeft de netbeheerder de stroom omgeleid. Het karwei gaat zo’n 10 miljoen euro kosten becijferde TenneT al eerder.