Tesla deelt tegoedbonnen ter waarde van 3000 yuan, bijna 400 euro, uit om nieuwe klanten aan te trekken in Shanghai. De Amerikaanse autofabrikant, die een enorme fabriek heeft in de Chinese stad, geeft de winkelvouchers aan 3000 klanten die in augustus een van zijn lokaal gebouwde Model 3 of Model Y elektrische voertuigen bestellen en ophalen.