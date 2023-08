In het Westelijk Havengebied in Amsterdam woedt brand in een loods met potgrond. Een grote rookwolk trekt naar het noorden in de richting van Zaandam. De brandweer houdt de rook in de gaten, maar „de overlast is zodanig beperkt dat we nog niet hoeven in te grijpen”, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.