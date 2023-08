Fremantle op planning Eemshaven, maar ‘nog geen besluit genomen’

Het vrachtschip Fremantle Highway is woensdag geregistreerd in het havenschema van de Eemshaven. Volgens het vertrek- en aankomstschema van Groningen Seaports, waar de haven onder valt, komt het schip donderdag om 13.00 uur in de haven aan. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat benadrukt echter dat nog niet officieel is besloten dat het vrachtschip naar de Eemshaven wordt gesleept. De gesprekken daarover zouden nog steeds lopen.