Vleermuizen beschermen én isoleren: Utrecht ziet oplossing

De provincie Utrecht heeft al langer een mogelijke oplossing om het beschermen van vleermuizen hand in hand te laten gaan met het isoleren van woningen. Door een uitspraak van de Raad van State is dat een actuele kwestie geworden. De hoogste bestuursrechter bepaalde woensdag dat woningeigenaren en isolatiebedrijven aan strengere eisen moeten voldoen om te controleren of in de spouwmuur die ze willen opvullen vleermuizen zitten.