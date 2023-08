De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een stevig verlies gesloten. Ook de beurzen elders in Europa gingen flink omlaag. Beleggers reageerden negatief op de verrassende verlaging van de kredietrating van de Verenigde Staten door kredietbeoordelaar Fitch. Grootste daler in de hoofdindex op Beursplein 5 was fusieconcern DSM-Firmenich na tegenvallende resultaten.