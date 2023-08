President Erdogan belt met Poetin die Turkije gaat bezoeken

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft volgens Turkse media zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin gebeld en onder meer over hervatting van de graandeal gesproken. Ook is volgens de media bevestigd dat Poetin Turkije zal bezoeken. Turkije is een NAVO-land dat neutraal staat in de Oekraïens-Russische oorlog. Erdogan bedankte Poetin voor het sturen van Russische blusvliegtuigen voor de bestrijding van bosbranden in Turkije. Hij zei ook blij te zijn met de groeiende aantallen Russische toeristen die Turkije als vakantiebestemming kiezen. Volgens Erdogan wordt het dit jaar een recordaantal.