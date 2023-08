MOSKOU/SINT-PETERSBURG (ANP/AFP) - Rusland is naar eigen zeggen met marinemanoeuvres begonnen op de Oostzee. Aan de tweehonderd verschillende oefeningen doen dertig marinegevechtsvaartuigen, twintig bevoorradingsschepen, dertig vliegtuigen of andere luchtvaartuigen mee. Het aantal militairen dat tijdens deze manoeuvres oefeningen uitvoert, is ongeveer 6000, aldus het Kremlin.