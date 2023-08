Beurzen Azië lager na verrassende verlaging kredietrating VS

De Aziatische aandelenbeurzen lieten woensdag flinke verliezen zien. Beleggers schrokken van de beslissing van kredietbeoordelaar Fitch om de kredietrating van de Verenigde Staten te verlagen. De grootste economie ter wereld is daarmee de hoogste kredietscore kwijtgeraakt. Dit betekent dat de Amerikaanse staatsobligaties in de ogen van Fitch niet meer tot de veiligste beleggingen behoren. Het is voor het eerst in meer dan tien jaar dat een van de toonaangevende ratingbureaus deze stap zet.