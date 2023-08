Uber heeft afgelopen kwartaal flink geprofiteerd van mensen die een taxirit boeken of eten bestellen via de app van het techbedrijf. Ondanks de hoge inflatie hebben mensen een recordaantal ritten geboekt bij Uber, zegt de onderneming bij de presentatie van de cijfers over april tot en met juni. Er ging voor honderden miljoenen dollars aan winst in de boeken.