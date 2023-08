Belgische gangster opnieuw opgepakt in noordwesten Afrika

Een in Brussel veroordeelde Marokkaans-Belgische gangster is opnieuw opgepakt na een ontsnapping vorige maand uit een gevangenis in het West-Afrikaanse Guinee. Afrikaanse en Belgische media berichtten dat Ibrahim A. in Mauritanië is opgespoord en teruggebracht naar de gevangenis in Conakry, de hoofdstad van Guinee. Hij wordt onder meer verdacht van de roofoverval in mei 2021 op een goudtransport in Amsterdam waarbij 12 miljoen euro aan goud zou zijn buitgemaakt.