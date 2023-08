De Hartstichting gaat geld steken in onderzoek naar de vraag waarom er minder vrouwen dan mannen meedoen aan onderzoek naar hart- en vaatziekten. Die ondervertegenwoordiging is een probleem, aldus de organisatie, want veel behandelingen zijn gebaseerd op resultaten van studies bij vooral mannen. Vrouwen lopen door deze „kennisachterstand” de kans niet de meest passende behandeling te krijgen.