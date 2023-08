DHL Group, het voormalige Deutsche Post, blijft last houden van minder vraag naar vrachtvervoer. Daardoor zag het postbedrijf de omzet uit deze divisie teruglopen, wat drukte op de algehele resultaten over het tweede kwartaal van dit jaar. Toch blijft DHL Group vertrouwen houden in de rest van 2023, waardoor het bedrijf zelfs zijn winstverwachting naar boven heeft bijgesteld.