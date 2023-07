Verdachte dood 49-jarige man in Geleen langer vast

Het voorarrest van een man uit Geleen is maandag met veertien dagen verlengd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een andere man afgelopen vrijdag, heeft het Openbaar Ministerie laten weten. Het slachtoffer is volgens de politie een 49-jarige man die in Landgraaf verbleef. Hij raakte vrijdag ernstig gewond in de woning van de verdachte aan de Groenseykerstraat. Pogingen het slachtoffer te reanimeren mochten niet meer baten, hij overleed ter plaatse.