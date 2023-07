De gemeente Alblasserdam laat een gespecialiseerd bedrijf een extra controle uitvoeren rond het cateringbedrijf aan de Edisonweg dat zondag in vlammen op is gegaan. In een driehoekig gebied ten noordoosten van het bedrijf zijn roetdeeltjes en scherven van zonnecellen terechtgekomen. Maar ook daarbuiten kan troep zijn neergedaald, waarschuwt de gemeente.