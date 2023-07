De Britse mededingingsautoriteit, de Competition and Markets Authority (CMA), streeft ernaar tegen 29 augustus een definitief besluit te nemen over het geven van toestemming voor de overname van Activision Blizzard door Microsoft. De CMA riep op reacties te geven op de voorgenomen overname van Activision Blizzard, maker van games als Call of Duty en World of Warcraft, voor 69 miljard dollar.