Wall Street begint licht hoger aan drukke cijferweek

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht hoger begonnen aan de laatste dag van de sterke beursmaand juli. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de stroom kwartaalcijfers die deze week naar buiten komen. Zo staan onder meer de resultaten van techconcern Apple, taxi- en bezorgdienst Uber, webwinkelconcern Amazon en chipproducent AMD op het programma. Verder wordt aan het einde van de week nog het belangrijke Amerikaanse banenrapport gepubliceerd.