Nederland is een van de weinige landen die vrijwel alle maatregelen tegen roken inmiddels hebben ingevoerd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt het in een nieuw rapport „een mijlpaal” dat het Koninkrijk der Nederlanden samen met Mauritius nu bij deze selecte groep landen hoort. Sinds 2016 neemt het aantal rokers in Nederland gestaag af.