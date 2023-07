De Deense regering gaat de mogelijkheden onderzoeken paal en perk te stellen aan protestacties waarbij andere religies, culturen en landen opzettelijk worden beledigd en gedenigreerd, bijvoorbeeld door verbranding of ontheiliging van de Koran. Behalve in Denemarken gebeurt dit de laatste tijd ook met enige regelmaat in Zweden. Vooral rechts-extremistische individuen en groeperingen maken zich er schuldig aan.