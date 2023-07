Saudi-Arabië is begin volgende maand gastheer voor een topoverleg over de situatie in Oekraïne. De meeting met afgevaardigden uit zo’n dertig landen wordt volgens The Wall Street Journal op 5 en 6 augustus gehouden in Jeddah. Er schuiven vertegenwoordigers aan uit de belangrijkste westerse landen en Oekraïne, maar ook uit onder meer India, Brazilië, Indonesië, Egypte en Chili. Rusland wordt niet uitgenodigd.