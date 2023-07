Het is niet duidelijk wat de gezondheidsrisico’s zijn voor omwonenden van de sloot in Den Haag waar ruim twee jaar geleden PFOS-vervuiling is ontdekt. Dit meldt het hoogheemraadschap Delfland vrijdag in een brief aan omwonenden. Buurtbewoners met vragen verwijst het waterschap door naar GGD Haaglanden. De sloot op bedrijventerrein Forepark ligt naast een woonwijk.