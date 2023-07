De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft in een vraaggesprek gezegd door te gaan met de verkiezingscampagne om in 2024 president te worden. Dat doet hij ook als hij in een proces strafrechtelijk zou worden veroordeeld. Er zijn tal van zaken tegen de Republikeinse ex-president aangespannen. Hij is vooralsnog verreweg de populairste kandidaat onder de Republikeinen.