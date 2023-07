Circa 500 in Italië gestrande Nederlanders met bussen opgehaald

Zo’n vijfhonderd Nederlandse vakantiegangers worden zaterdag met bussen opgehaald in Noord-Italië, nadat ze zich hadden gemeld bij een alarmcentrale. Door het noodweer was er zoveel schade aan hun vervoersmiddel dat ze niet meer met eigen vervoer naar huis konden. Een woordvoerder van SOS International stelt vrijdag dat de mensen naar verwachting tussen 15.00 en 19.00 uur worden opgehaald bij ongeveer twaalf campings en nog wat losse adressen. Ze worden dan zondagochtend tussen 08.00 en 11.00 uur in Nederland verwacht.