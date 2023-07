Droog Twente nu minst droge plekje van Nederland

Twente is op dit moment het minst droge plekje van Nederland, zegt waterschap Vechtstromen. Dat is heel opvallend, want door de hoge zandgronden behoort Twente bijna altijd tot de droogste gebieden van Nederland. Maar het heeft in dat deel van Overijssel hard geregend, waardoor het neerslagtekort is gedaald naar 116 millimeter. Dat is nog maar iets boven het langjarige, gemiddelde neerslagtekort in deze tijd van het jaar en ver onder het tekort van de 5 procent droogste jaren.