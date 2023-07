De woningmarkt gaat weer aantrekken, maar wanneer precies is voor bouwconcern Heijmans nog niet helemaal duidelijk. „Het dieptepunt op de woningmarkt in Nederland ligt mogelijk al weer achter ons”, oppert financieel directeur Gavin van Boekel. Ook topman Ton Hillen spreekt zijn vertrouwen uit in de markt. Maar of dat betekent dat zijn bedrijf in heel 2023 meer woningen kan verkopen dan vorig jaar is volgens hem nog onzeker.