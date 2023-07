Nikkei zakt na kleine beleidsaanpassing Bank of Japan

De aandelenbeurs in Tokio ging vrijdag flink omlaag. Beleggers verwerkten het besluit van de Bank of Japan om de rente ongewijzigd te laten op min 0,1 procent. De centrale bank houdt daarmee vast aan het ruime stimuleringsbeleid ondanks de oplopende inflatie in het land. Wel namen de beleidsmakers stappen om de neveneffecten van het langdurige steunbeleid aan te pakken. Door de lage rente in het land zoeken investeerders namelijk meer rendement in het buitenland, vooral in de Verenigde Staten, waar de rentetarieven veel hoger liggen.