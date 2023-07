De voorzitter van de Afrikaanse Unie, Azali Assoumani uit de Comoren, heeft op de Afrikaans-Russische topconferentie in Sint-Petersburg gezegd dat er ook naar Rusland moet worden geluisterd in het conflict over de opgezegde graandeal. De unie bestaat uit vrijwel alle landen van het continent. Bijna twintig landen stuurden presidenten of regeringsleiders naar Sint-Petersburg.