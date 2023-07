Facebook-moeder Meta flink meer waard op hoger Wall Street

Meta Platforms werd donderdag 9 procent meer waard op de aandelenbeurzen in New York. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp presteerde afgelopen kwartaal veel beter dan analisten en beleggers hadden verwacht dankzij meevallende advertentie-inkomsten. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen in de smaak. Meta introduceerde onlangs ook nieuwe producten zoals Twitter-concurrent Threads en kunstmatige-intelligentiesysteem Llama 2.