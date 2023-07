Rotterdamse partijen bedroefd over golf aan explosies in de stad

Partijen in de Rotterdamse gemeenteraad spreken in koor hun treurnis uit over de naar schatting ruim honderd geweldsincidenten met explosies en beschietingen in de stad tot nu toe dit jaar. Dat zijn er ruimschoots meer dan in heel 2022. Het aantal van dit soort incidenten is de afgelopen jaren sterk gestegen. In 2021 vonden in de Rotterdamse politieregio twaalf van dit soort incidenten plaats. Vorig jaar steeg dat door naar 65.