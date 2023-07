Europese Commissie onderzoekt bundeling Teams door Microsoft

De Europese Commissie onderzoekt of techconcern Microsoft misbruik gemaakt heeft van zijn marktmacht door zijn chat- en videovergaderprogramma Teams te bundelen met zakelijke software als Office 365 en Microsoft 365. Daarmee zou het bedrijf concurrenten als Slack en Zoom mogelijk buitenspel hebben gezet. Slack, dat zelf een bij bedrijven populair chatprogramma maakt, had in 2020 al bij de Europese marktwaakhond geklaagd over Microsoft.