De graanprijs is verder opgelopen tot het hoogste niveau in vijf maanden door nieuwe Russische aanvallen in en rond Oekraïense havens. Eerder deze week werd het basisvoedsel ook al flink duurder doordat Rusland de Oekraïense havenstad Odesa herhaaldelijk onder vuur heeft genomen. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan haveninfrastructuur aan te vallen om de export van graan voor langere termijn onmogelijk te maken.