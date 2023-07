Rusland heeft in negen dagen tijd 26 doelen getroffen in en rond Oekraïense havens. Het gaat om haveninfrastructuur en vijf niet-militaire schepen, stelt vicepremier Oleksandr Koebrakov van Oekraïne. De gouverneur van de kustprovincie Odesa zegt dat in de nacht van woensdag op donderdag nog een beveiliger om het leven kwam door een aanval met een Kalibr-kruisraket, die ook een vrachtterminal beschadigde.