Xpeng stijgt op Hongkongse beurs na deal met Volkswagen

Xpeng werd donderdag een derde meer waard op de aandelenbeurs in Hongkong. Beleggers reageerden verheugd op de aankondiging dat de Chinese autofabrikant gaat samenwerken met het Duitse Volkswagen. De twee autobedrijven gaan twee nieuwe elektrische auto’s van het VW-merk ontwikkelen voor de Chinese markt. Volkswagen investeert daarnaast 700 miljoen dollar in Xpeng en krijgt daarvoor een belang van ongeveer 5 procent in het Chinese bedrijf.