Een deal in een strafzaak tegen Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president Joe Biden, is aangepast na kritiek van de rechter. Hunter wilde schuld bekennen in ruil voor strafverlichting wegens belastingontduiking. Ook wilde hij vervolging voorkomen voor het illegaal bezit van een vuurwapen. Maar de rechter zag die overeenkomst tussen de zoon van Biden en de aanklagers niet zitten, melden Amerikaanse media.