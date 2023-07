Chipbedrijf ASMI en moederbedrijf Thuisbezorgd omhoog op Damrak

Chipbedrijf ASMI en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway hoorden woensdag tot de opvallende stijgers op de beurs in Amsterdam. Beide bedrijven kwamen met cijfers die goed vielen. Maar over het algemeen was de sfeer op het Damrak wat bedrukt. Beleggers waren afwachtend voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve. Naar verwachting verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente opnieuw, na een pauze bij de vorige beleidsvergadering.